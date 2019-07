India vs New Zealand Cricket Match : जयपुरवासियों में जबरदस्त उत्साह, हो गई खास तैयारियां, बस मैच शुरु होने का इंतजार

जयपुर. ICC Cricket World Cup 2019 : टीम इंडिया का मुकाबला मंगलवार को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम India vs New Zealand World Cup 2019 से है। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान ( Old Trafford Cricket Ground ) पर खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल ( First semifinal ) मुकाबले पर जयपुराइट्स की निगाहें टिकी हुई हैं। तीन बजते ही सभी अपना काम छोड़कर मैच देखने वाले हैं।

इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले को लेकर जयपुराइट्स खासे उत्साहित हैं। मैच को एन्जॉय करने के लिए कई लोगों ने खास प्लानिंग की है। हालांकि वर्किंग डे होने के कारण कुछ लोग निराश भी हैं, लेकिन उनकी भी ऑफिस से टाइम निकालकर मैच देखने की प्लानिंग है। शहर के होटल्स और मल्टीप्लेक्स भी पूरी तरह तैयार हैं। सिटी में कई जगहों पर लाइव स्क्रीनिंग होगी, वहीं फूड्स में भी खास इनोवेशंस होंगे।

रूफ टॉप पर होगी स्क्रीनिंग

होटल हिल्टन के एफएंडबी मैनेजर सुमंत मिश्रा ने बताया कि वल्र्ड कप को लेकर जयपुराइट्स का शानदार उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में सेमीफाइनल्स की विशेष तैयारियां हैं। दो बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं, जिसमें गेस्ट लाइव मैच का मजा ले सकेंगे। इस बार रूफ टॉप पर स्क्रीन लगाई जाएगी। वहीं मैन्यू में क्रि केट थीम पर ही होगा। इसमें पांड्या तंदूरी अनानास, जीत का हलवा, विराट कोफ्ते और मल्टीकलर रसगुल्ले सहित विभिन्न डिशेज शामिल होंगी।

बुकिंग फुल

हॉल में क्रिकेट देखने का खुमार भी लोगों पर है, जयपुर के एक सिनेमा हॉल के मार्केटिंग हैड ने बाताया कि वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच को लेकर जयपुराइट्स में रोमांच छाया हुआ है। इंडिया-पाक मैच के दौरान ज्यादातर सीटें फुल थीं, ऐसे में सेमीफाइनल का भी विशेष रोमांच है। यहां एक दिन पहलेर सोमवार को ही बुकिंग शुरू हो गई थी। हालांकि वर्किंग डे के कारण लोग मंगलवार दोपहर बाद ही समय निकाल पाएंगे।



मॉकटेल्स का आनन्द

होटल रॉयल आर्चिड के शेफ मनोहर के मुताबिक, मैच में लाइव स्क्रीनिंग के दौरान डिफरेंट मॉकटेल्स सर्व किए जाएंगे, जो क्रिकेट थीम के मुताबिक होंगे। इसके अलावा वेज सेंडविच भी मैच का आनंद बढ़ाएंगे।



लाइव सिंगिंग और डीजे

होटल ग्रैंड सफारी के मैनेजिंग डायरेक्टर राघव गोयल ने बताया कि मैच में हॉल को क्रिकेट प्रॉप्स से सजाया जाएगा। लाइव स्क्रीनिंग के साथ डीजे पार्टी भी रखी गई है। गेस्ट सिंगिंग का लुत्फ भी उठा पाएंगे।