ICC Cricket World Cup 2019: इंडिया vs वेस्टइंडीज का मुकाबला, जयपुरवासियों को तीन बजने का इंतजार

जयपुर. ICC cricket world cup 2019 : में टीम इंडिया का मुकाबला गुरुवार को वेस्टइंडीज ( India vs West Indies ) से होगा। यह मैच दोपहर तीन बजे से मैनचेस्टर ( Manchester ) के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान ( Old Trafford Pitch ) पर होगा। टीम इंडिया vs वेस्टइंडीज के रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए जयपुर वासियों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। मैच देखने के लिए लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। उन्हें इस इस मैच का बेसब्री से इंतजार है। आज सभी की निगाह सिर्फ वर्ल्ड कप के इस महामुकाबले पर टिकी हुई हैं।

ब्रिटिश मौसम विभाग के अनुसार मैनचेस्टर में गुरुवार को बारिश की संभावना ना के बराबर है। इससे ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट मैदान में होने वाले भारत और वेस्टइंडीज मुकाबले के आयोजन में बारिश की संभावना नहीं दिखाई दे रही है।



घर में टीवी पर तो ऑफिस में मोबाइल पर देखेंगे मैच

जयपुरवासी मैच शुरु होने से पहले ही मैच के लिए काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, उनकी निगाहें घड़ी पर टकटकी लगाए हुए हैं, कि कब तीन बजे और मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में क्रिकेट मैच शुरु हो। मैच शुरु होते ही लोगों का प्लान सभी काम छोड़कर मैच देखने का है। कई लोग पर परिवार के सदस्यों के साथ मैच देखने का प्लान बना रहे हैं, तो कोई रिश्तेदारों के घर जाकर मैच देखेगा।



गुरुवार वर्किंग डे होने की वजह से ऑफिस में काम करने वाले और कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स टीवी पर मैच नहीं देख पाएंगे। इस वजह से वो काफी मायूस है। उनका कहना है कि अगर इंडिया vs पाकिस्तान (India vs Pakistan) के मैच की तरह इंडिया vs वेस्टइंडीज मैच भी वीकेंड पर होता तो वो भी घर पर दोस्त और परिवार के साथ मैच देखने का आनंद ले पाते। लेकिन वो स्मार्ट फोन पर लाइव स्कोर देखेंगे। वहीं शहर के कई लोगों ने तो आज मैच देखने के लिए ऑफिस से हाफ डे लिया है। वहीं कई स्टूडेंट्स ने कॉलेज से छुट्टी ले ली है।

