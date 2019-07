विराट और बुमराह शीर्ष पर कायम

विश्वकप ( 2019 ICC World Cup ) के बाद जारी रैंङ्क्षकग में विराट अपने नंबर एक स्थान पर कायम हैं। हालांकि उनके रैंङ्क्षकग अंकों में मामूली गिरावट आई है। विराट 891 अंकों से 886 अंकों पर खिसके हैं। भारतीय उपकप्तान रोहित शर्मा ( Rohit Sharma) ने विश्वकप में पांच अर्धशतक बनाए, लेकिन सेमीफाइनल के बाद उन्हें भी चार अंकों की गिरावट झेलनी पड़ी। रोहित के 885 से 881 अंक हो गए हैं। विश्वकप में शानदार गेंदबाजी करने वाले बुमराह 809 अंकों के साथ गेंदबाजी में शीर्ष पर बने हुए हैं। मैन ऑफ द टूर्नामेंट ( man of the tournament ) रहे न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्सन आठवें से छठे स्थान पर पहुंच गए हैं। इंग्लैंड के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले ओपनर जेसन रॉय 13वें से 10वें स्थान पर पहुंचे है, जबकि जॉनी बेयरस्टो 12वें से 13वें स्थान पर खिसके हैं। फाइनल के मैन ऑफ द मैच ( man of the match ) रहे बेन स्टोक्स पांच स्थान के सुधार के साथ 20वें नंबर पर पहुंच गए है।

बल्लेबाजी रैंङ्क्षकग में पाकिस्तान के बाबर आजम, दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फाफ डू प्लेसिस और न्यूजीलैंड के रॉस टेलर क्रमश: तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पर बने हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के वार्नर को भी सेमीफाइनल में नौ रन पर आउट होने का नुकसान उठाना पड़ा है और वह छठे से सातवें नंबर पर पहुंच गए हैं। टूर्नामेंट के शुरूआत में बाहर हो जाने वाले ओपनर शिखर धवन का 16वां स्थान बरकरार है लेकिन महेंद्र ङ्क्षसह धोनी एक स्थान खिसककर 25वें नंबर पर पहुंच गए हैं। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ( All rounder Hardik Panday ) आठ स्थान का सुधार कर 54वें नंबर पर पहुंच गए हैं। गेंदबाजी में टूर्नामेंट में सर्वाधिक 27 विकेट लेेने वाले आस्ॅट्रेलिया के मिशेल स्टार्क एक स्थान गिरकर आठवें नंबर पर पहुंचे हैं जबकि दक्षिण अफ्रीका के कैगिसो रबादा चौथे से तीसरे स्थान पर आ गये हैं। भारत के कुलदीप यादव नौवें से 11वें स्थान पर खिसके हैं। युजवेंद्र चहल का 16वां, भुवनेश्वर कुमार का 19वां और मोहम्मद शमी का 25वां स्थान बरकरार है।

ऑलराउन्डरों में शकिब पहले स्थान पर

ऑलराउंडर ( best all rounder ) रैंङ्क्षकग में टूर्नामेंट में 500 से अधिक रन बनाने और 10 से अधिक विकेट लेने वाले बांग्लादेश के शाकिब अल हसन का शीर्ष स्थान बरकरार है। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स दूसरे और अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी तीसरे नंबर पर है। भारत के पांड्या ऑलराउंडर रैंङ्क्षकग में 10वें नंबर पर पहुंच गए है।