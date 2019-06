ICC world cup 2019 : न पार्टी, न मूवी, इस वीकेंड पर सिर्फ India vs Pakistan मैच का खुमार

जयपुर. वर्ल्ड कप ( ICC world cup 2019) के हाइवोल्टेज मुकाबले इंडिया vs पाकिस्तान (India vs Pakistan) को लेकर जयपुरवासियों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। जयपुरवासी इग्लैंड में रविवार को हो रहे वर्ल्ड कप ( ICC world cup 2019) के सबसे ज्यादा रोमाचक मुकाबला इंडिया vs पाकिस्तान के मैच की एक भी बॉल मिस नहीं करना चाहते, इसलिए मैच शुरु होते ही टीवी पर टकटकी लगाए हुए हैं।

वहीं लोग पिंकसिटी के मल्टीप्लेक्स में क्रिकेट मैच एंजॉय कर रहे हैं। इस वीकेंड पर लोगों ने क्रिक्रेट के लिए लोगों ने सबकुछ छोड़ दिया है, लोग छुट्टी पर न तो घूमने जा रहे हैं, न मूवी का प्लान बना रहे हैं और न ही कहीं कोई पार्टी कर रहे हैं। आज सभी की निगाह सिर्फ वर्ल्ड कप के इस महामुकाबले पर टिकी हुई हैं।

मल्टीप्लेक्स में एंट्री करने पर मैदान का फील आ रहा है। ग्रीन पिच से लेकर धोनी, विराट जैसे प्लेयर्स के कटआउट भी डिस्प्ले किए हैं। साथ ही बैड बॉल भी रखें गए हैं। जिनके साथ जयपुराइट्स क्लिक करवा रहे हैं। इसके अलावा क्रिकेट लवर्स घर, होटल्स-रेस्तरां में भी क्रिकेट देख रहे हैं।

कोई दोस्तों संग तो कोई परिववार संग देखेगा मैच

जयपुर के क्रिकेट प्रेमी दोस्तों और परिवार के साथ इस महामुकाबले को देख रहे हैं। जहां कई लोग घर पर ही परिवार के साथ टीवी पर मैच देखने का मजा ले रहे हैं। वहीं कुछ लोग दोस्तों के साथ उनके घर पर ही मैच देखने के लिए पहले ही पहुंच गए। कई लोगों ने तो होटल्स में कमरे बुक करवाकर दोस्तों के साथ मैच देख रहे हैं। यही नहीं, होटल मैन्यू में डिशेज का नाम क्रिकेट थीम पर रखा गया है, जिससे क्रिकेट का रोमांच दोगुना हो गया है।

क्रिकेट प्रेमियो को सता रहा डर, कहीं बारिश न बिगाड़ दे खेल

वहीं दूसरी ओर शहर में हुई बारिश ने अब क्रिकेट प्रेमियों को चिंता में डाल दिया है। क्रिकेट प्रेमियों को डर सता रहा है कि कहीं जयपुर की तरह इंग्लैंड में मैच के दौरान बारिश न हो, नहीं तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा।