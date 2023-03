Free electricity : बिल बकाया तो राजस्थान में नहीं मिलेगी फ्री बिजली !

जयपुरPublished: Mar 09, 2023 06:21:41 pm Submitted by: Anand Mani Tripathi

Now No free electricity in Rajasthan if any Bill Due : राजस्थान में जिन बिजली उपभोक्ताओं का बिल बकाया है, उन्हें 100 यूनिट बिजली फ्री का फायदा संभवतया नहीं मिलेगा। ऐसे उपभोक्ताओं को इस छूट से बाहर रखने पर मंथन चल रहा है।