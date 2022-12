1 जनवरी से अगर करनी है हवाई यात्रा तो ​एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट

जयपुरPublished: Dec 30, 2022 04:15:23 pm Submitted by: Anand Mani Tripathi

If you want to travel by air from January 1, then negative RT-PCR report will have to be uploaded on the Air Suvidha portal : नए साल में अगर आप हवाईयात्रा करना चाहते हैं तो फिर एयर सुविधा पोर्टल पर आपको नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। इसके बाद ही आप यात्रा कर पाएंगे। इतना ही नहीं रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर की ही होनी चाहिए

जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट