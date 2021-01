चोट लगी तो एप करेगा इलाज

कई बार देखने में आता है कि स्कूल में पढ़ाई के साथ खेलकूद के दौरान छात्र को दुर्घटना के कारण चोट लग जाती है एेसे में चिकित्सकीय मदद (Medical help) मिलने से पहले फस्र्ट एड (First Aid) की जरूरत होती है जिससे दुर्घटना को बढऩे से बचाया जा सके लेकिन यह तभी संभव है जबकि किसी को फस्र्ट एड (First Aid) की जानकारी हो। स्कूल में पढऩे वाले विद्यार्थी और शिक्षक अब यह जानकारी मोबाइल एप के प्राप्त कर सकेंगे। स्टूडेंट्स और टीचर्स को प्रशिक्षित करने के लिए को प्रशिक्षित करने और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority) और रेडक्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया (Red Cross Society of India) ने मिलकर एक मोबाइल एप फस्र्ट एड फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स (First aid for students and teachers) विकसित किया है। इस एप में कक्षा 8 से 10 और 11 से 12 तक के बच्चों व शिक्षकों के लिए अलग.अलग मॉडयूल भी तैयार किए गए हैं। करीब 90 से 100 पेजों के इस मॉड्यूल में फस्र्ट एड के बारे में बताया गया है। एप के जरिए स्वास्थ्य संबंधी और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में प्राथमिक तौर पर बरती जाने वाले सावधानियों की जानकारी दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के स्कूलों के संस्था प्रधानों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने तहत आने वाले स्टाफ को इस मोबाइल एप के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरुक करें साथ ही अधिक से अधिक संख्या में इसे डाउनलोड करें।

जानकारी के मुताबिक इस एप्लीकेशन में प्राथमिक चिकित्सा पद्धति के उपयोग, उसमें हुए बदलावों के बारे में विद्यार्थियों और शिक्षकों को जानकारी मिल सकेगी। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि इमरजेंसी में फस्र्ट एड (First Aid) देकर किसी की जान कैसे बचाई जा सकती है। यह एप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

इन परिस्थितियों से निपटने की मिलेगी जानकारी

इस मोबाइल एप में भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, सुनामी, चक्रवाती तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जानकारी दी गई है , साथ ही वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण के साथ ही एलर्जी, रक्तस्त्राव, अस्थमा, सीने में दर्द ,ब्लड प्रेशर करंट, बेहोशी, हीटस्ट्रोक, पैनिक अटैक, सहित अन्य परिस्थितियों में किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए के बारे में भी बताया गया है। एप की खास बात यह भी है कि किसी भी घटना के घटने का कारण, उसकी रोकथाम के उपाय और उस समय में कैसे और क्या काम करना] इन सभी को चित्रों की सहायता से समझाया गया है।

महत्वपूर्ण नंबर भी हैं मोबाइल एप्लीकेशन में

इस एप में महत्वपूर्ण मोबाइल नंबर जैसे वुमन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन, पुलिस, अग्निशमन, डिजास्टर मैनेजमेंट, रेलवे हेल्पलाइन, रोड एक्सीडेंट इमरजेंसी नंबर आदि भी दिए गए हैं। जिससे आपातकाल में इनमें से किसी की भी मदद ली जा सके।