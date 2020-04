खुली राह...राज्य रजामंद तो प्रवासी मजदूर लौट सकेंगे घर

लॉकडाउन में फंसे ( Caught in lockdown ) प्रवासी श्रमिकों ( Migrant laborers ) की वापसी ( Return Home ) को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि यदि संबंधित राज्य अनुमति दे तो ( If state agrees ) सरकार श्रमिकों को उनके घर भेजने और बुलाने की व्यवस्था ( Government will make arrangements ) करेगी। ( Jaipur News )