शटर नहीं टूटा तो किस्मत को कोस रहा था चोर... तभी पलट गई किस्मत और हाइवे पर ऐसे बरसा माल

The thief was cursing the luck. Then the luck overturned देर रात इंद्रा बाजार में स्थित साजिद दुन की जनरल और फैंसी स्टोर की दुकान में चोर घुसने की तैयारी कर रहे थे। चोरों ने जैसे ही शटर का लॉक तोड़ा और शटर उठाने लगे तो उपर मकान में सो रहे साजिद को इसकी भनक लग गई। साजिद ने शोर मचाया तो चोर