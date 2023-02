अंगूठा घिस गया है तो आधार कार्ड से मिलेगा राशन

जयपुरPublished: Feb 05, 2023 10:36:36 am Submitted by: Anand Mani Tripathi

Now Get Ration by adhar Card In Rajasthan : खाद्य सुरक्षा योजना के 60 पार उम्र के लाभार्थी अंगूठा घिसने और पोस मशीन पर सत्यापन नहीं होने की स्थिति में राशन के गेहूं मिलने से वंचित नहीं होंगे। इन्हें आधार कार्ड (Adhar Card) के जरिए राशन का गेहूं मिल जाएगा। पत्रिका में 15 जनवरी को अंगूठा घिस गया, पोस मशीन पर सत्यापन नहीं शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर ऐसे लाभार्थियों की परेशानी को प्रमुखता से प्रकाशित किया।