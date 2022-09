मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट से रैगिंग हुई तो कैंपस में बजेगा सायरन,जिम्मेदारों ने बरती लापरवाही तो गिरेगी गाज

रैगिंग फ्री कैंपस बनाने के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाने होंगे सीसीटीवी और अलार्म बेल

नया सत्र शुरू होने से पहले कॉलेजेज को करनी होगी व्यवस्था ,नहीं तो जिम्मेदारों पर गिरेगी गाज

If there is ragging by the student in the medical college