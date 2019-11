जयपुर में धंधा करना है तो ये काम कर लेना चुपचाप... नहीं तो

If you want to do business in Jaipur, then do this work quietly… otherwise Get ready for action...दरअसल दुकानों पर कैमरे लगाने की पुलिस की योजना है। पुलिस पर इन कैमरों को लगाने का करोड़ों रुपयों का भार पड़ रहा था। उपर से कोई फाइनेंसर भी हाथ नहीं आ रहा था। इसके बाद अब पुलिस ने दुकानों पर ही भार डाल दिया है कि वे कैमरे लगवाएं। लांबा का कहना है कि जो दुकानदार कैमरे नहीं लगाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।