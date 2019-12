एसबीआई एटीएम से रात में कैश निकालना हो, तो साथ ले जाना होगा मोबाइल

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) (SBI ) ने एटीएम से कैश निकासी ( Cash Withdraw from ATM ) के नियम में बड़ा बदलाव ( Change in Rule ) किया है। एक जनवरी, 2020 ( From 1st January 2020 ) से बैंक ने रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक ( 8 pm to 8 am ) एटीएम से 10 हजार रुपए से अधिक कैश निकासी के लिए ओटीपी बेस्ड सिस्टम ( OTP Based System ) लागू करने का फैसला ( Decision to implement ) किया है। ( Jaipur News )