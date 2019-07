राजस्थान के कई जिलों में हुई मूसलाधार, मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में दी ये चेतावनी

जयपुर . राजधानी जयपुर में तूफानी बारिश के साथ मानसून ( Monsoon Rain in Rajasthan ) ने दस्तक दे दी है। शनिवार को पूरे दिन मेघ मेहरबान रहे। मानसून की झमाझम बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे जयपुरवासियों को मानसून की पहली बारिश ( Monsoon First Rain ) के बाद राहत मिली। फ़िलहाल, मौसम वैज्ञानिकों ( IMD ) के अनुसार पूरे प्रदेश में अगले सप्ताह के अंत तक ही मानसून पूरी तरह सक्रिय ( monsoon active in rajasthan ) होने पर बारिश का दौरा शुरू होने की संभावना है।

वहीं, प्रदेश के कई इलाकों में शनिवार को भी बारिश का जोर बना रहा। शनिवार को अजमेर, सीकर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में हुई वर्षा से जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया। बारिश से नदियां नाले उफान पर आ गए और कई क्षेत्रों के घरों में पानी भर गया। सड़के -नाले जाम हो गए। भीलवाड़ा, कोटा व बूंदी इलाके में बारिश के बाद नदियों व बांधों में पानी की आवक हुई। कई जगह रेलपटरियों पर पानी भरने से ट्रेन यातायात भी प्रभावित हुआ है।

उदयपुर झीलों में पानी की आवक शुरू ( heavy Rain in udaipur , Rajasthan )

बारिश से उदयपुर की पिछोला झील ( Lake Pichola ) में पानी की आवक शुरू हो गई है। वहीं बूंदी के बरधा बांध का जल स्तर ( dam overflow ) बढ़कर 8 फीट हो गया है। जिले के कुराबड बंबोरा गिंगला सहित मेवल क्षेत्र में शनिवार शाम को आधे घंटे तक तेज बारिश हुई जिससे लोगों के चेहरे खिल उठे। तेज बारिश से खेत लबालब हो गए तो जगह-जगह पानी भर गया। जलाशयों में भी अब पानी की उम्मीद बंधी है। बारां जिले में भी तेज बारिश ( rain in baran ) हुई। बारां के केलवाड़ा में झमाझम हुई बारिश के बाद दूसरी बार बाणगंगा नदी उफान पर आ गई।

72 घंटे में तेज बारिश के चेतावनी ( IMD Alert in Rajasthan )

मौसम विभाग ( IMD ) ने अगले 48 घंटे में तेज बारिश की चेतावनी जारी करते हुए अलर्ट ( Heavy rain alert in rajasthan ) जारी किया है।

