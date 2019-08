IMD Alert : राजस्थान समेत कई राज्यों में अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट

जयपुर। राजस्थान में भारी बारिश ( Heavy Rain in Rajasthan ) का कहर जारी है। राजधानी समेत कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। वहीं, इससे आमजन पूरी तरह त्रस्त नजर आ रहा है। कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जिससे प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर रखा है। वहीं दूसरी ओर चंबल, जोजरी समेत कई नदियों में पानी की आवक लगातार बढ़ रही है। रविवार को तेज बारिश से थोड़ी राहत नजर आई। हालांकि दिनभर बादल जरूर रहे लेकिन बरसे नहीं।

वहीं, राजस्थान में शनिवार को सबसे ज्यादा बारिश नागौर ( Heavy rain in Nagaur ) और परबतसर में दर्ज की गई। नागौर में जहां 14 इंच बारिश दर्ज हुई वहीं परबतसर में 8 इंच दर्ज हुई। साथ ही प्रदेश के अजमेर ( heavy rain in Ajmer ), जोधपुर और बीकानेर में भी तेज बारिश रही।

IMD के अलर्ट के बाद उत्तरकाशी में फटा बादल

फिलहाल जल प्रलय खत्म नहीं हुआ है। मौसम विभाग ने राजस्थान समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में मौसम केंद्र की चेतावनी के बाद उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी में बादल फट ( Uttarkashi CloudBurst ) गया। बादल फटते के साथ ही आसमान से बरसात के रूप में आफत बरस गई। इस दौरान दो लोगों की मौत हो गई और कई लोगों के बहने की सूचना भी है।

#WATCH Tons river in Uttarkashi's Mori tehsil overflows following cloudburst in the area. Teams of ITBP, SDRF and NDRF engaged in rescue and evacuation. #Uttarakhand pic.twitter.com/fOpE6J30Kg