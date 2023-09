विदाई के साथ झूमकर बरसेंगे बदरा , आज राजस्थान के इन 13 से अधिक जिलों में होगी बरसात

मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में मानसून की विदाई हो चुकी है लेकिन राजस्थान में मानसून की बारिश का दौर अभी भी जारी है। इस साल हुई बारिश के बाद राजस्थान के बांधों में रिकॉर्ड तोड़ पानी की आवक हुई है। प्रदेश के 22 प्रमुख बांधों में से 15 बांध फुल हो चुके हैं। अलवर, सीकर, झुंझुनू और दौसा जिलों में इस साल कम बारिश हुई है। इसलिए इन जिलों को छोड़कर राजस्थान के सभी जिले बारिश से लबालब हो चुके हैं।

IMD Weather update : Monsoon to bid farewell to Rajasthan with showers in over 13 districts