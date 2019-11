दिल्ली में बिगड़ा प्रदूषण लेकिन जयपुर में भी नहीं सुधरे प्रदूषण के हालात

Impaired pollution in Delhi, but not in Jaipur as well

आज जयपुर में खराब स्तर से मध्यम स्तर पर पहुंचा जयपुर का प्रदूषण,कई जगह अब भी खराब स्तर पर