बजट घोषणाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध क्रियान्वित करें: प्रमुख शासन सचिव कृषि

जयपुर, 9 अप्रेल।

कृषि और उद्यानिकी विभाग (Department of Agriculture and Horticulture) के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत (Principal Secretary of Government Bhaskar A. Sawant) ने मुख्यमंत्री की विभागीय बजट घोषणाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। सावंत शुक्रवार को पदभार ग्रहण करने के बाद पंत कृषि भवन (Pant Krishi Bhavan) में अधिकारियों के साथ पहली बैठक में विभागीय योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे।

उन्होंने विभाग की प्रशासनिक अवसंरचना, भर्तियों की स्थिति, आगामी खरीफ सीजन में आदान व्यवस्था, अनुदान योजनाओं, बजट घोषणाओं एवं वित्तीय प्रगति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को बजट घोषणाओं को सबसे प्रमुख प्राथमिकता देते हुए क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए समय सीमा के साथ लक्ष्य तय करें और फिर उसी के अनुसार काम करें। सावंत ने विभागीय योजनाओं की प्रगति बढ़ाने के लिए क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों को चिह्नित कर आगे बढऩे के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों के आर्थिक फायदे को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के जलवायु के अनुकूल नई फसलों की संभावनाएं तलाशने के लिए निर्देशित किया।

कृषि विभाग के आयुक्त डॉ. ओमप्रकाश, उद्यानिकी विभाग के आयुक्त अभिमन्यु कुमार (Commissioner of Horticulture Department Abhimanyu Kumar) एवं राज्य बीज निगम के प्रबंध निदेशक जसवंत सिंह (State Seeds Corporation Managing Director Jaswant Singh) ने विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। बैठक में कृषि विभाग के संयुक्त शासन सचिव एसपी सिंह सहित कृषि उद्यानिकी एवं बीज निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।