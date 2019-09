आरएसएस को समझने के लिए इमरान को लेने होगें सात जन्म : सिन्हा

पूर्व केन्द्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस)(RSS) को समझने के लिए(To Understand) पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान(PAK PM Imran Khan) को सात जन्म लेने पड़ेंगे(Have to take seven births)।