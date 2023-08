केंद्र सरकार का बड़ा कदम, अब साल में दो बार होंगी बोर्ड परीक्षाएं

जयपुरPublished: Aug 23, 2023 05:54:05 pm Submitted by: जमील खान

From 2024, Board Exams Will Be Held Twice a Year : परिवर्तनकारी पाठ्यक्रम के तहत, पारंपरिक वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। बोर्ड परीक्षाएं वर्ष में दो बार आयोजित की जाएंगी, जिससे छात्र-छात्राओं को अपना सर्वश्रेष्ठ अंक सुरक्षित करने का अवसर मिलेगा।

From 2024 Board Exams Will Be Held Twice a Year