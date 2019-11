राजस्थान में विदेशी मेहमानों से की दादागिरी, कार चालक को पीटा

In Rajasthan, the car driver was beaten up by foreign guests...विदेशी मेहमान इस कदर डर गए कि पुलिस को मौके पर आना पडा। जिस कार में विदेशी घुम रहे थे उस कार के चालक को सिरफिरों ने पीट दिया। विदेशी मेहमान पौलैंड से भारत भ्रमण पर आए थे और राजस्थान के करौली से होकर गुजर रहे थे।