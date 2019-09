राजस्थान के इस जिले में सिर्फ वीड़ियो गेम खेलने पर हो गए कर्फ्यू जैसे हालात, कई थानों की पुलिस दौड़ी

जयपुर

In this district of Rajasthan, there was a curfew situation पाली (pali News) के सोजत में दो पक्षों में जरा सी कहासुनी क्या हो गई, बवाल हो गया। बवाल इतना बढ़ गया कि एक घंटे के बाद ही कई थानों की पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। हालात इतने खराब हो गए कि बाद में आरएसी बटालियन भी बुलाई गई। देर रात से सवेरे तक वहां पर अब हालात कफ्यू जैसे हो रहे हैं। भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच डरे सहमे से लोग अपने दैनिक काम कर रहे हैं।

बस वीडियो गेम खेलने से टोका था

पुलिस के अनुसार यूपी निवासी और हाल बिलाडिय़ा गेट कुछ युवक सोमवार देर रात को कुछ लोगों के घर के बाहर मोबाइल से वीडियो गेम खेल रहे थे। उन घरों के लोगों ने देर रात तक घरों के बाहर जमावड़े का विरोध किया तो उन लोगों में कहासुनी हो गई। इसको लेकर एक पक्ष के लोगो ने उनके साथ मारपीट की। जिससे तीनों घायल हो गए। उन्हें सोजत अस्पताल पहुंचाया गया। घायल के कुछ लोगों ने जोधपुरिया गेट सोजत निवासी एक अन्य पक्ष के रहवासी मकान पर पथराव किया। जहां दोनों गुटों के लोग पहुंचे और बीचबचाव भी किया। सूचना पाकर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा।



दोनो पुलिस अफसर बाहर, अन्य अफसर दौड़े

घटना के बाद मौके पर मौजूद दोनों पक्षों के लोगों में इस बात को लेकर रोष व्याप्त हो गया कि है कि सूचना देने के बाद पुलिस देरी से पहुंची। सोजत थाना अधिकारी ट्रेनिंग में है तो डीएसपी छुट्टी पर गए हुए हैं। ऐसे में शेष रहे अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। इससे माहौल और ज्यादा गरमा गया। देर रात को पाली से एएसपी रामेश्वर मेघवाल और जैतारण से डीएसपी सुरेश कुमार आसपास के थाना प्रभारी के साथ सोजत पहुंचे और जाब्ते को अलग-अलग जगह पर तैनात किया। शहर के विभिन्न इलाकों में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। घायल पक्ष के साथ दोनों पक्षों की ओर से थाने में रिपोर्ट दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।



हथियार लहराने का आरोप, पुलिस बोली जांच चल रही है

उधर देर रात बढ़े विवाद के बाद वीडियो गेम खेल रहे पक्ष के लोगों ने हथियार लेकर मारपीट करने की कोशिश की। पुलिस को बताया कि गया देर रात तलवारें और सरिए लेकर लोगों को डराया गया और पीटा गया। पुलिस पहुंची तो हथियार छुपा दिए गए। हांलाकि इस बारे में पुलिस अफसर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं।

File Picture