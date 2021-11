ग्लासगो जलवायु समझौता: कोयले के प्रयोग (Coal Power) को लेकर दुनिया ने मानी भारत की बात

स्वतंत्र जैन

जयपुर। भारत द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार किए जाने के बाद ग्लासगो क्लाइमेट समझौते (Glasgow climate pact) पर आखिर 197 देशों ने मुहर लगा दी। भारत, चीन (India and China) और दूसरे विकासशील देशों द्वारा अंतिम समय में किए गए नाटकीय हस्तक्षेप के बाद तनावपूर्ण माहौल में वार्ताओं और चर्चाओं के कई संक्षिप्त दौर चले और आखिर में दुनिया ने 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम करने की उम्मीदों को जिंदा रखने वाले समझौते को अंगीकार कर लिया। अंतिम रूप से अंगीकार किए गए समझौते की भाषा में ऊर्जा के लिए कोयले के प्रयोग को धीरे धीरे कम करने ( Phase-down unabated coal power) की बात कही गई है, जबकि इसके पहले प्रस्तावित समझौत में कोयले के प्रयोग और जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने ( Phase-out coal power and fossil fuel subsidies) की बात कही गई थी।

पहली बार जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने का संकल्प

खास बात ये है कि पहली बार वैश्विक नेताओं ने अंतिम मिनट की सौदेबाजी के बाद जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने का संकल्प लिया है। अंतिम रूप से जारी समझौते के पाठ में 197 देश उस पैरिस समझौते को अंगीकार करते हैं जिसमें चरणबद्ध तरीके से ईंधन के रूप में कोयले के प्रयोग को कम करने और अकुशल जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को खत्म करने की बात कही गई है। इस तरह से इस समझौते को भारत की बड़ी जीत कहा जा रहा है। भारत की ओर से इस वार्ता में पर्यावरण मंत्री (Environment Minister) भूपेंद्र यादव (Bhupendra Yadav) ने शिरकत की और भारत समेत विकासशील देशों के हितों को मजबूतों से दुनिया के सामने रखा। यादव केंद्र की मोदी सरकार में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। यादव राजस्थान से राज्यसभा (Rajyasabha MP from Rajasthan) सांसद हैं।

कोयला और जीवाश्म ईंधन (Coal and use Fossil Fuel) के प्रयोग पर लगाम पर रहा विवाद

समझौते के अंतिम पाठ (Final text of agreement) में कोयला और जीवाश्म ईंधन (Coal and use Fossil Fuel) के प्रयोग पर लगाम के प्रस्ताव के अस्तित्व के बावजूद, यह विवादास्पद प्रस्ताव सप्ताह के समाप्त होते-होते काफी कमजोर कर दिया गया, जिस पर कई पक्षों ने असंतोष भी जाहिर किया है। शनिवार की रात को भारत और चीन द्वारा प्रस्तावित अंतिम मिनट के बदलाव में, कोयले की प्रतिबद्धता को "फेज आउट" से "फेज डाउन" में बदल दिया गया। इस समझौते में यह भी कहा गया है कि सभी देश वर्ष 2022 के अंत तक अपने 2030 उत्सर्जन के लक्ष्य को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाएं। साथ ही अमीर देशों से आग्रह किया गया है कि अनुकूल जलवायु परिवर्तन के लिए विकासशील देशों को दी जाने वाली राशि को "कम से कम दोगुना" किया जाना चाहिए।

1.5 डिग्री तापमान रोकने पर बनी सहमति

कई मीडिया रिपोर्ट्स में ग्लासगो समझौते को एक साहसिक और महत्वाकांक्षी समझौते की उम्मीदों से बहुत कम माना जा रहा है पर अभी भी वैश्विक तापमान को पूर्व-औद्योगिक समय से 1.5 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ने से रोकने के लिए लिए इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिसके अंतर्गत उम्मीदों को जिंदा रखने का काम किया गया है।