Tiddi Attack : ड्रोन से टिड्डी नियंत्रण करने वाला भारत पहला देश

ड्रोन से टिड्डी नियंत्रण करने वाला भारत पहला देश

संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन(एफएओ) ने की तारीफ



India is The First Country To Control Locust With Drones



जयपुर। ड्रोन के जरिए हवाई छिड़काव करके टिड्डियों को खात्मा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। देश के टिड्डी नियंत्रण अभियान की तारीफ संयुक्त राष्ट्र की संस्था खाद्य एवं कूषि संगठन (एफएओ) ने की है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और जोधपुर में पांच ड्रोन से छिड़काव शुरू करने के साथ अब तक कई चरणों में 12 ड्रोन तैनात किए गए हैं। इनसे ऊंचे पेड़ों पर टिड्डियों का नियंत्रण प्रभावी तरीके से करने का अनुभव संतोषप्रद रहा है। मंत्रालय ने बताया कि विदेशों से उपकरण मंगाने के साथ-साथ कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने इस चुनौती का सामना करने के लिए मेक-इन इंडिया पहल के तहत टिड्डी नियंत्रण के लिए देसी यंत्र वीकल माउंटेड यूएलवी स्प्रेयर तैयार किया, जिसका परीक्षण राजस्थान के बीकानेर और अजमेर में सफल रहा है। मंत्रालय के अनुसार, हरियाली के दुश्मन टिड्डी दल के चपेट में आए सात राज्यों के 84 जिलों के एक लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में टिडिड्यों का नियंत्रण किया जा चुका है और इस समय राजस्थान, गुजरात और मध्यप्रदेश में टिड्डी नियंत्रण जोरों पर चल रहा है।