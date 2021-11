Jaipur : न्यूज़ीलैंड मैच से ऐन पहले कैप्टन Rohit Sharma ने Virat Kohli को लेकर कह डाली ये बड़ी बात

जयपुर।



कप्तान रोहित शर्मा ने मैच पूर्व हुई एक प्रेस कांफ्रेंस में कई सवालों के बेबाक जवाब दिए। बल्लेबाज़ विराट कोहली की 'भविष्य' में कप्तानी के सवाल पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। रोहित शर्मा ने कहा कि मैं विराट कोहली की भूमिका में कोई बदलाव नहीं देखता। कोहली जिस भूमिका में अब तक रहे हैं, आगे भी उनकी भूमिका वही रहेगी। वो टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। जब भी विराट खेलते हैं प्रभाव छोड़ते हैं। शर्मा ने कहा कि टीम सदस्य की हर मैच में भूमिकाएं बदल जाती है और हर कोई इसके लिए तैयार रहता है। टीम के नजरिए से सभी खिलाड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं।



टीम इंडिया के नए कप्तान ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कोहली आगे भी बेहतरीन पारियां खेलते रहेंगे। जब विराट वापिस आएंगे तो हमारी टीम और मजबूत होगी क्योंकि उनके पास अनुभव है और वे एक शानदार बल्लेबाज हैं।

🗣️🗣️ "It's important to focus on everyone and not just on one individual."#TeamIndia T20I captain @ImRo45 on whether the focus would only be on certain players during the #INDvNZ series. pic.twitter.com/7YUFQz5TAu