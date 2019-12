Forest : देश का वन क्षेत्र 5,188 वर्ग किमी बढ़ा

Forest : देश का वन एवं वृक्षाच्छादित क्षेत्र दो साल में 5,188 वर्ग किलोमीटर यानी 0.65 प्रतिशत बढ़कर 8,07,276 वर्ग किलोमीटर पर पहुंच गया है। India’s total forest cover has increased 0.56% over the last two years, according to the latest India State of the Forest Report 2019.