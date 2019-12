IFFCO मार्च से बनाएगा नैनो उर्वरक

FFCO Nano Fertiliser : इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड (IFFCO ) अगले वर्ष मार्च से नई नैनो प्रौद्योगिकी आधारित नाइट्रोजन उर्वरक का उत्पादन शुरू कर देगा, जिसके बाजार में उपलब्ध हो जाने से एक बोरी यूरिया की जगह एक बोतल नैनो उत्पाद से काम चल जाएगा। India's IFFCO is looking to produce a new ‘nano’ technology based on nitrogen fertilizer, according to the company's managing director.