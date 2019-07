FLASH BACK: जब जयपुर में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को चटाई थी धूल, 'बौना' बन गया था 'पहाड़' लक्ष्य

FLASH BACK: जब जयपुर में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को चटाई थी धूल, 'बौना' बन गया था 'पहाड़' लक्ष्य

India vs New Zealand World Cup 2019: ICC Cricket World Cup 2019 में मंगलवार को Old Trafford Cricket Ground पर खेले जाने वाले First Semifinal मुकाबले पर टिकी हुई हैं। Final Match की एक टीम बनने के लिए यहां Indian cricket team का मुकाबला New Zealand cricket team से होगा।