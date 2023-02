भारतीय मूल की छात्रा नताशा का कमाल, जॉन्स हॉपकिंस ने लगातार दूसरी बार 'World's brightest' बताया

जयपुरPublished: Feb 08, 2023 02:46:05 am Submitted by: Aryan Sharma

होनहार : मौखिक-मात्रात्मक योग्यता ग्रेड आठ में 90 पर्सेंटाइल के बराबर

वॉशिंगटन. अमरीका के जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ (US-based Johns Hopkins Center For Talented Youth) ने 76 देशों के 15,300 छात्र-छात्राओं की ग्रेड स्तर की परीक्षा के नतीजों के आधार पर भारतीय मूल की नताशा पेरियानायगम (Natasha Perianayagam) को लगातार दूसरे साल 'दुनिया के सबसे मेधावी' (World's brightest) विद्यार्थियों की सूची में रखा है। नताशा (13) न्यूजर्सी में फ्लोरेंस एम गॉडिनेर मिडिल स्कूल (Florence M Gaudineer Middle School, in New Jersey) की छात्रा है। उसने 2021 में जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ (सीटीवाई) की परीक्षा दी थी। उस समय वह पांचवीं ग्रेड की छात्रा थी।

वर्बल और क्वांटिटेटिव सेक्शन (Verbal and quantitative sections) की योग्यता परीक्षा में नताशा का प्रदर्शन ग्रेड आठ में 90 पर्सेंटाइल हासिल करने के बराबर था। विश्वविद्यालय (University) की तरफ से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि नताशा को इस साल एसएटी, एसीटी, स्कूल और कॉलेज एबिलिटी टेस्ट (College Ability Test) या सीटीवाई टैलेंट सर्च (CTY Talent Search) के तहत समान मूल्यांकन में असाधारण प्रदर्शन के लिए सम्मानित (Honoured for her exceptional performance) किया गया।