Indian Classical Music: गुलाबी शहर के कलाकारों ने विदेशों में भारतीय शास्त्रीय संगीत से मचाई धूम

वहीं, ध्रुपद गायिका डॉ. गायत्री शर्मा ने अफ्रीका के घाना में आयोजित फास्टेक फेस्टिवल 2025 में दागर घराने की विशिष्ट गायकी के साथ प्रस्तुति दी। उन्होंने अफ्रीकी वाद्य पर भारतीय राग प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के दौरान भारतीय संगीत का स्वागत दर्शकों द्वारा तालियों के साथ किया गया और आयोजन समिति ने उन्हें भारतीय सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने के लिए विशेष सम्मान से सम्मानित किया। डॉ. शर्मा का कहना है कि ध्रुपद केवल संगीत ही नहीं, बल्कि ध्यान और आत्मानुभूति का साधन भी है।

गुलाबी शहर के ये कलाकार यह साबित कर रहे हैं कि कला की शक्ति किसी सीमा में बंधी नहीं होती और भारतीय सांस्कृतिक धरोहर विश्वभर में अपनी पहचान बनाए हुए है।