Apurvi Chandela : 'राजस्थान गौरव' अपूर्वी ने हिंदुस्तान को फिर करवाया गर्व, शूटिंग चैम्पियनशिप में जीता GOLD

जयपुर।

अंतर्राष्ट्रीय शूटर अपूर्वी चंदेला ( Apurvi Chandela ) ने एक बार फिर 'सोने' पर निशाना साधा है। ऑस्ट्रिया में खेले जा रहे मेयटन कप चैम्पियनशिप ( Meyton Cup International Shooting ) में स्टार शूटर चंदेला ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चैम्पियनशिप का Gold Medal अपने नाम किया। महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अपूर्वी ने प्रतिद्वंदी देशों के खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए गोल्ड पर निशाना साधा। गौरतलब है कि सभी चार भारतीय निशानेबाज पहले ही टोक्यो गेम्स के लिए ओलंपिक कोटा अर्जित कर चुके हैं।



जानकारी के अनुसार अपूर्वी 251.4 अंक लेकर चैम्पियन बनीं हैं। इसी चैम्पियनशिप में भारतीय शूटर्स अंजुम मौदगिल ने भी शानदार प्रदर्शन किया और 229 अंक लेकर ब्रॉन्ज़ मैडल अपने नाम किया। वहीं पुरुषों की स्पर्धा 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में शूटर दिव्यांश सिंह पवार ने भी 249.7 अंक लेते हुए स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। जबकि इसी स्पर्धा में शूटर दीपक कुमार ने भी 228 अंक के साथ भारत के लिए रजत पदक जीता।

मुख्यमंत्री गहलोत ने की सराहना

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपूर्वी चंदेला के स्वर्ण पदक जीतने पर ख़ुशी जताई है। सीएम गहलोत ने अपने ट्वीट सन्देश में लिखा, 'अपूर्वी चंदेला को ऑस्ट्रिया में मेयटन कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीतने के लिए शुभकामनाएं। शानदार प्रदर्शन। यह राजस्थान और पूरे राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का क्षण है।'

Congratulations to @apurvichandela for winning #Gold in women’s 10m air rifle at the Meyton Cup in Austria. Superb performance! It is a very proud moment for #Rajasthan and entire Nation. pic.twitter.com/2HmCWpDr3Y