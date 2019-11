शादी में जाने का इंतजार कर रही थी मासूम बेटी,पिता घर पहुंचे तो... लेकिन ऐसे ...

Innocent daughter was waiting to go to marriage, when father reached home ... but like this..जहां सड़क हादसे में बाइक सवार योगेंद्रसिंह हाड़ा (38) की मौत हो गई। अन्नपूर्णा रसोई की तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी ने बाइक सवार को सामने से टक्कर मार दी। यह टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार के हेलमेट के भी टुकड़े हो गए।