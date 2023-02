हादसों की डगर पर, चलना संभल-संभल कर! चेता रहे आपको राजस्थान के इस हाइवे किनारे सजा रखे क्षतिग्रस्त वाहन

डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के अहमदाबाद हाइवे पर सड़क हादसों पर नियंत्रण के लिए पुलिस का नवाचार। वर्ष 2022 में 90 हादसों में 61 हो चुकी है मौत।





Dungarpur. Damaged vehicles parked on the side of the highway near Bichiwada on the Ahmedabad National Highway.