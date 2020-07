इनोवेशन कर बनाया पारदर्शी मास्क, छह दिन तक काम करने का दावा

जयपुर

Masks and social distancing : कोरोना काल में संक्रमण से बचने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ( Masks and social distancing ) सुरक्षा से जुड़े अहम उपाय हैं। ऐसे में एमएनआईटी के एलुमिनाई ने एक इनोवेशन ( MNIT has made an innovation ) किया है। 2010 के एलुमिनाई स्टूडेंट ने फाइबर का एक फेस मास्क बनाया है। जिसमें फिल्टर लगाया गया है। हालांकि मास्क एक बार खरीदने पर महंगा जरूर है। लेकिन इसके बाद के खर्चे कम है। खास बात यह है कि इस मास्क को ना तो, सेनेटाइज करने का झंझट है और ना ही बार बार बदलने का। इसमें जो फिल्टर लगाया जाता है, वो भी छह दिन तक लगातार चल सकता है।

एमएनआईटी के डायरेक्टर उदय कुमार आर यारागट्टी ( Director of MNIT, Uday Kumar R Yaragatti ) ने मास्क के गुणवत्ता बताते हुए बताया कि इससे मास्क लगाने वाले व्यक्ति का चेहरा तो दिखता ही है। साथ ही ये वजन में भी हल्का है। प्रोफेसर उदय कुमार ने बताया कि कोरोना को हवा में बताया जाने की जानकारियां भी सामने आ रही हैं, ऐसे में फिल्टर वाला मास्क काफी उपयोगी साबित होगा। इसमें जो फिल्टर लगता है, उसकी कीमत महज 17 रूपए के करीब है। जो कि छह दिन तक चलता है। ऐसे में यह मास्क बाजार के मास्क से गुणवत्ता के हिसाब से सस्ता पड़ेगा।