व्यवस्था में अभी भी मौजूद इंस्पेक्टर राज होगा खत्म!

नया सॉफ्टवेयर रोकेगा इंसपेक्टर राज

डीसीओ तय नहीं करेगा इंसपेक्शन

सॉफ्टवेयर पर अपडेट होगा ड्रग्स निरीक्षण का डाटा

Updated: September 12, 2022 10:07:45 am

Inspector Raj will stop the new software