Omicron Variant News: तीसरी लहर के बचाव के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश

Omicron Variant News:

प्रमुख शासन सचिव ने ली बैठक

पूरी तरह सजग और सतर्क रहने के निर्देश

Omicron Variant News: ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीची चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर से मुकाबला करने के लिए गुरुवार को विभाग के सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। सचिव ने स्वास्थ्य भवन में सम्बंधित सभी अधिकारियों को आगामी एक से डेढ़ माह पूरी तरह सजग और सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। बैठक में कोरोना के उपचार में काम आने वाली दवा, टेस्टिंग किट्स, ऑक्सीजन प्लांट्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 332 चयनित चिकित्सा संस्थानों में एचडीयू बेड की उपलब्धता, कोविड वैक्सीनेशन पर चर्चा की गई। गालरिया ने कोरोना में काम आने वाली फाइव ड्रग मेडिसिन किट, एन 95 मास्क, रेमडिसिविर इंजेक्शन तथा अन्य जीवन रक्षक दवाओं का एक से डेढ़ महीने तक का स्टॉक रखने की निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 460 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांटस ने काम करना शुरू कर दिया है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर व अन्य उपकरणों से प्रदेश में 1000 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध हो सकेगी।

Instructions given to the officials for the rescue of the third wave