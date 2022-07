भिवाड़ी बैंक डकैती: महिला डकैत के नेतृत्व में अंतरराज्यीय गिरोह ने दिया था वारदात को अंजाम

यहां एक्सिस बैंक में डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले तीन लुटेरों और इनकी सहयोगी एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनसे 5 पिस्टल मय मैगजीन, 2 खाली मैगजीन, 40 जिंदा कारतूस, वारदात में प्रयुक्त कार व जैमर सहित 2 लाख 67 हजार रुपए की नकदी बरामद हुई है।

Rewa's robbery was exposed when a knife went in Satna, two miscreants