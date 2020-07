हाईकोर्ट में प्रेम का रोचक मामला...प्रेमिका को कोर्ट में पेश करने की मांग

राजस्थान हाईकोर्ट ( Rajasthan High Court ) में बुधवार को रोचक मामले ( Interesting Case ) की सुनवाई हुई। याची ने प्रेम संबंध की दलील ( Plea for Love Affair ) देते हुए युवती ( Girlfreind ) को कोर्ट के समक्ष पेश करने ( To Present in Court ) के निर्देश देने की मांग ( Demand ) की। ( Jaipur News )