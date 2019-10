International Day for the Eradication of Poverty 2019 : देश में 30 करोड़ से अधिक लोग आज भी गरीब

International Day for the Eradication of Poverty 2019 : हर चुनाव, हर नेता की जुबान पर आपने एक शब्द बार-बार सुना होगा ( Poverty ) 'गरीबी'।देश में जब भी चुनाव आते है गरीबी शब्द लोटकर आ जाता है । हर बार गरीबी मिटाने के लिए कई योजनाएं आती है । हम ये नहीं कह रहे सरकारों ने प्रयास नहीं किए । विभिन्न सरकारों द्वारा स्वास्थ्य,स्कूली,शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में किए प्रयासों द्वारा लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिली।