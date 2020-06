योग भगाए रोग, इन लोगों ने योग को बनाया अपनी दिनचर्या का जरूरी काम, कई बीमारियों को किया दूर

International Yoga Day : जयपुर- योग भगाए रोग आज । विश्व योग दिवस है और ये भी सच है अगर योग अच्छे तरीके से किया जाए तो शरीर में पनपे कई रोगों को भगा सकता है । ( Yoga at Home and Yoga with Family ) कोरोना वायरस जैसी भयंकर महामारी और इसके कारण हुए लॉकडाउन के चलते योग का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है ।

हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि लॉकडाउन में ज्यादातर लोगों का फिजिकल वर्कआउट जीरो हो चुका है । इस स्थिति में योग करने से आपको इसके ज्यादा फायदे मिलेंगे । हमने कई ऐसे लोगों से बात की जो सालों से योग कर रहें या फिर ऐसे लोग जो हाइपरटेंशन, अस्‍थमा,डायबिटीज, मोटापा,माइग्रेन जैसे बीमारियों से पीड़ित थे । लेकिन योग करने के बाद आज एकदम स्वस्थ्य है ।

अंजली पाठक 8 सालों से योग कर रहीं है और आज कई लोगों को योग कराकर बीमारियों से बचा रहीं है । अंजली पाठक का कहना था यहां कई ऐसे लोग आते है जिन्हें हाइपरटेंशन, अस्‍थमा,डायबिटीज, मोटापा जैसी बीमारियां थी लेकिन पिछले कई सालों से योग करने के बाद या तो बीमारी खत्म हो गई या फिर दवाओं की डोज कम हो गई।



रीमा धीर 48 साल की है और ये पीछले 8 सालों से योग कर रहीं है। इनका कहना था योगा करने से पहले एसिडिटी, तनाव जैसे समस्याएं मुझे थी लेकिन योगा शुरू करने के बाद आज मुझे ऐसी कोई दिक्कत नही है । इन्होंने बताया इस उम्र में अमूमन काम करने की क्षमता काफी कम हो जाती है लेकिन योग करने से मेरी क्षमता बढ़ी है।



सारिका केदावत पिछले एक साल से योगा कर रही है और एक साल बाद उनका कहना था सच में ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा फैसला था । उन्होंने बताया उन्हें बैक पैन की समस्या थी लेकिन आज एक साल बाद मै कह सकती है मुझे बैक पैन जैसी कोई समस्या नहीं है।

मिनल नवानी 2016 से योगा कर रही है। इन्हें योगा करने से पहले थाईराइड और माईग्रेन जैसे समस्या थी लेकिन आज थाईराइड जैसी कोई समस्या नहीं है और माईग्रेन की भी दवा काफी कम हो गई है।

सुरेन्द्र मेहता 75 साल के हो गए है इनका कहना था श्वास और डायबिटीज की समस्या होने के बाद 3 साल पहले योगा करना शुरू किया। उनका कहना है जब से योगा शुरू किया तब से डायबिटिज कंट्रोल में है और श्वास में भी काफी रिलिफ मिला है।



लक्ष्मीकांत मीणा पिछले 6 सालों से योगा कर रहे है इनका कहना था उन्हें गले की समस्या रहती थी। लेकिन योगा शुरू करने के बाद मुझे इन रोगो में काफी रिलिफ मिला है आज मैं एकमद फिट हूं।



अरविंद पिछले 7 सालों से योगा कर रहे है। अरविंद का कहना था पहले मैं योग को शारीरिक अभ्यास मानता। लेकिन आज मै कहना चाहूंगा योग केवल शारीरिक अभ्यास ही नहीं है ये हमे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत करता हैं। उनका कहना था योग ने मेरे जीवन बहुत बदलाव लाए।

सत्येंद्र पिछले 4 साल से योगा कर रहें है । इनका कहना था योगा ने इनके जीवन बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन किया है । योगा से मेरी कार्यक्षमता से लेकर मेरे मन विचार में बहुत बदलाव आया है।