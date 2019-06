विश्व योग दिवस: सीएम गहलोत सहित राजस्थान के तमाम दिग्गजों ने दी आरोग्य की शुभकामनाएं

जयपुर। शनिवार को पूरी दुनिया में विश्व योग दिवस ( Internationa Yoga Day 2019 ) मनाया जा रहा है। देश के साथ ही प्रदेशभर में अलग अलग स्थानों पर योग दिवस के आयोजन हो रहे हैं। 21 जून ( 21 june international yoga day ) के लिए लोगों में कई दिन से उत्साह देखा जा रहा था और आज योग करने का भी लोगों में उत्साह देखा गया। योग दिवस पर राजस्थानभर में भी अलग अलग मैदानों और पार्कों में योगाभ्यास किया गया। योग दिवस के मौके पर सूबे के तमाम दिग्गजों ने प्रदेशवासियों को आरोग्य की शुभकामनाएं दीं। इनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Rajasthan CM Ashok Gehlot ), पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ( Former CM Vasundhara Raje ) , नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ( nagaur MP Hanuman Beniwal ) आदि शामिल हैं। साथ ही बीजेपी राजस्थान ( @BJP4Rajasthan ) और राजस्थान कांग्रेस ( @INCRajasthan ) के आॅफिशियल ट्विटर हैंडल से भी जनता को योग दिवस पर बधाई दी गई है।

शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है योगा

सूबे के मुखिया गहलोत ने ट्विटर हैंडल पर लिखा है— आइए हम खुद को प्राचीन विज्ञान के अभ्यास के लिए खुद को समर्पित करके #InternationalDayOfYoga का जश्न मनाएं, जो शरीर, मन और आत्मा को एकजुट करता है।

Let us celebrate #InternationalDayOfYoga , by dedicating ourselves to the practice of ancient science of #yoga, which unites body, mind and soul.#YogaDay2019 pic.twitter.com/gEiH8dLlaX — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) June 21, 2019

“योग स्वयं की, स्वयं के माध्यम से, स्वयं की यात्रा है”

राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भगवत गीता की पंक्ति से ट्वीट की शुरुआत की। उन्होंने लिखा “योग स्वयं की, स्वयं के माध्यम से, स्वयं की यात्रा है।” इसके बाद राजे ने #InternationalYogaDay पर बधाई दी। साथ ही ये भी लिखा कि योग भारतीय संस्कृति की प्राचीन विधा है। आइए, हम सभी योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर 'स्वस्थ भारत' के संकल्प को साकार करने का प्रण लें।

“Yoga is the journey of the self, through the self, to the self.”



The Bhagavad Gita.



Greetings on #InternationalYogaDay. योग भारतीय संस्कृति की प्राचीन विधा है। आइए, हम सभी योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर 'स्वस्थ भारत' के संकल्प को साकार करने का प्रण लें।#YogaDay2019 pic.twitter.com/gwObStjuws — Vasundhara Raje (@VasundharaBJP) June 21, 2019

योग कलात्मक विज्ञान है

एनडीए समर्थित रालोपा के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने लिखा है— यह शरीर भगवान द्वारा इतना भव्य और कलात्मक बनाया गया है, इसलिए जरूरी है कि हम इसे योग के सबसे उत्कृष्ट विज्ञान द्वारा अच्छे स्वास्थ्य में बनाए रखें। इंटरनेशनल योग डे की शुभकामनाएं।

When this body has been so magnificently and artistically created by God, it is only fitting that we should maintain it in good health and harmony by the most excellent and artistic science of Yoga. Happy #InternationalYogaDay #YogaDay2019 @RLPINDIAorg @PMOIndia — HANUMAN BENIWAL (@hanumanbeniwal) June 21, 2019

इसके अलावा राजस्थान कांग्रेस और राजस्थान बीजेपी की ओर से भी योग दिवस की शुभकामनाएं ट्वीट की गईं हैं।