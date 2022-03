डॉक्टर के खाने में नशीला पदार्थ मिलाया, जेवरात-नकदी लेकर नौकर फरार

पुलिस जुटी नेपाल निवासी नौकर की तलाश में

जयपुर।वैशाली नगर में मेट्रोपोलिटन अस्पताल संचालक डॉक्टर को शुक्रवार रात नशीला पदार्थ मिला खाना खिलाकर उनका नौकर जेवरात एवं नकदी लेकर फरार हो गया। पीड़ित डॉक्टर दिलीप बेनीवाल को सुबह जब होश आया तो घर की सभी अलमारियों के ताले टूटे हुए थे। इस पर वैशाली नगर थाना पुलिस को सूचना दी। फिलहाल डॉक्टर चोरी हुए सामान एवं नकदी की सूची पुलिस को नहीं मिली है।

Intoxicants mixed in the doctor's food, the servant absconded with jewelry and cash