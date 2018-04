जयपुर। जयपुर में अभी आईपीएल मैच शुरू भी नहीं हुए है उससे पहले ही क्रिकेट की राजनीति गरमा गई है। पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री सीपी जोशी और राहुल गांधी पर जोरदार निशाना साधा है। ललित मोदी ने ट्विट कर कहा है कि जोशी भ्रष्ट और राहुल गांधी के चमचे है। ललित मोदी के इस टवीट से एक बार फिर आरसीए में सियासी हलचल तेज हो गई है।

मोदी ने ट्विट किया कि आरसीए प्रेसीडेंट फिर से अपनी पुरानी ट्रिक अपना रहे है। जोशी एक पॉलिटिशियन है और उन्हें क्रिकेट के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

1/2 just read this. back to his old tricks #chamcha of @RahulGandhi #RCA #President has #zero #shame - by presenting a bill of 4 #crores when sanctioned amount 2 cr. dont get cowed down by this #corrupt #political who has 0 knowledge about #cricket....https://t.co/CMcrVdOq89 pic.twitter.com/Sqh4UPmnYB