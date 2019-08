राजस्थान में तैनात होंगी सर्वश्रेष्ठ महिला आईपीएस अधिकारी ऋचा तोमर, स्टोरी पढ़ आप करेंगे इन्हें सैल्यूट

जयपुर। राजस्थान में फील्ड पोस्टिंग से पहले ही आईपीएस ऋचा तोमर देशभर में फेमस हो गई। दरअसल, हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी से शनिवार को पास आउट 92 आईपीएस और 11 आईएफस (प्रशिक्षु) में से ऋचा तोमर को सर्वश्रेष्ठ ऑल राउंड लेडी आईपीएस चुना गया है।

गृहमंत्री अमित शाह ने ऋचा तोमर 1973 बैच आईपीएस ऑफिसर की ट्रॉफी प्रदान की। इन्हें राजस्थान कैडर मिला है। अब जल्द ही ये राजस्थान में तैनात की जाएंगी।

उत्तरप्रदेश के बागपत की रहने वाली ऋचा तोमर 24 अगस्त को आईपीएस बन गई हैं। ये उत्तरप्रदेश के बागपत के किसान राजेन्द्र पाल सिंह की बेटी हैं। परिवार में इनके अलावा पांच बहनें और एक छोटा भाई है। ऋचा तोमर का साल 2017 की यूपीएसी परीक्षा में चयन हुआ था। इनके ढाई साल का बेटा शिवांश है। पति रजनीश दिल्ली पुलिस में एसीपी हैं।

रिचा तोमर वर्ष 2016 बैच की आइपीएस अधिकारी हैं। उत्तर प्रदेश निवासी रिचा ने शनिवार को दीक्षांत परेड़ का नेतृत्व भी किया। राजस्थान काडर के कई आइपीएस ट्रेनिंग के दौरान इस तरह के खिताब हासिल कर चुके हैं। इससे पहले वर्ष 2010 बैच के आइपीएस पारिस देशमुख व 2003 बैच के नितिन दीप सर्वोत्तम प्रशिशु का खिताब हासिल किया था।

