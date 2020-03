पश्चिमी सीमा पर आईएसआई तलाश रही घुसपैठ-तस्करी के नए ठिकाने

जम्मू-कश्मीर में भारतीय सेना की ओर से सख्ती ( Strictness of Indian Army in j&K ) के बाद अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ( PAK ISI ) ने पश्चिमी ठिकानों पर अपनी गतिविधियां बढ़ा दी ( Increased their activities on Western Border ) हैं। पश्चिमी सीमा पर आईएसआई घुसपैठ के लिए नए ठिकाने तलाश रही है ( Searching for new Hideout of infiltration ) । ( Jaipur News )