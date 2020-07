राजस्थान में उद्योग लगाना हुआ आसान

राजस्थान में निवेश ( invest in Rajasthan ) करने की चाह रखने वाले अब राज्य उद्योग विभाग के निवेश संवर्धन ब्यूरो ( Investment Promotion Bureau ) के अधीन स्थापित वन स्टॉप शॉप ( One Stop Shop established ) में एक छत के नीचे 98 प्रकार की मंजूरी प्राप्त कर सकेंगे। राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने राज्य के कानूनों के तहत आवश्यक आगामी सभी प्रकार के अनुमोदन और मंजूरी से आगामी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ( micro, small and medium enterprises ) को पहले ही राहत दी है। अब वन स्टॉप शॉप ( ओएसएस) की स्थापना के स