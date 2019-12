इसे कहते है टशन: अस्सी लाख का फ्लैट और एक करोड़ का डेकोरेशन, सिर्फ छह साल की नौकरी में

It is called Tashan: eighty million rupee flats and one crore rupee in decorations, only in six years of job...सूचना-प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के उपनिदेशक कुलदीप यादव पर कार्रवाई की। एसीबी ने उनके जयपुर के मानसराेवर और भरतपुर में स्थित आवासों की तलाशी ली। यादव अभी श्रम विभाग में डेपुटेशन पर हैं।