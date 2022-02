दर्द का अंदाज लगाना संभव नहीं, ऐसे अपराधी को मृत्युदंड ही विकल्प- पोक्सो कोर्ट

बलात्कार कर साढ़े चार साल की बालिका को मारने वाले को फांसी की सजा

जयपुर महानगर और जिले की पॉक्सो कोर्ट ने दिया मृत्युदंड का पहला फैसला

जयपुर।

छोटे बच्चे के कांटा चुबने पर कितनी पीड़ा होती है? पीड़िता की शारीरिक मानसिक स्थिति क्या रही होगी वह कितनी चीखी चिल्लाई व तड़फी होगी। पीड़ित परिवार को न्याय मिले और समाज में सकारात्मक संदेश जाए, भविष्य में कोई भी ऐसा अपराध करने से पहले हजार बार सोेचे। इस कारण अपराधी को फांसी की सजा के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जयपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट के जज संदीप कुमार शर्मा ने इन शब्दों के साथ सुरेश बलाई को फांसी की सजा सुनाई।

सांभरलेक उपखंड क्षेत्र में 11 अगस्त 2021 को चाढ़े सार साल की मासूम बच्ची लापता हो गई थी और बाद में शव एक तलैया में मिला। पोस्टमार्टम से बलात्कार और हत्या की पृष्टि हुई। पुलिस ने एसआइटी का गठन कर सुरेश बलाई को 15 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटना के 14 दिन बाद 25 अगस्त को चालान पेश किया। कोर्ट ने साढ़े पांच महीने में सुनवाई पूरी कर सुरेश को मासूम से बलात्कार कर उसे मारने का दोषी माना। गुरुवार को उसे फांसी की सजा सुना दी। जयपुर महानगर और जिले की पॉक्सो कोर्ट ने ऐसे मामले में मृत्युदंड का पहला फैसला दिया है।

ऐसी सजा बिना विधायिका की मंशा पूरी नहीं

कोर्ट ने दुर्लभतम मामला मानते हुए कहा कि ऐसे अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। ऐसे अपराधी को मृत्युदंड नहीं जाता तो पोक्सो एक्ट पारित करने की विधायिका की मंशा पूरी नहीं होगी। ऐसी सजा बिना लैंगिक अपराधों में कमी नहीं आएगी। मामले में एसपीपी महावीर सिंह किशनावत ने 41 गवाह करवाते के साथ 139 दस्तावेज पेश किए और फांसी की सजा की गुहार की।

It is not possible to imagine the pain, death penalty is the only option for such a criminal - POCSO Court