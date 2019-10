बार-बार मुख्यमंत्री का पुत्र लिखना उचित नहीं, वैभव अलग मकान में रहते...अपने निर्णय खुद लेते : सीएम गहलोत

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने कहा है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) के नव निवार्चित अध्यक्ष एवं उनके पुत्र वैभव गहलोत (Vaibhav Gehlot) उनसे अलग किराए के मकान (Apartment for rent) रहते हैं और वह अपने निर्णय लेने में सक्षम (Able to make their own decisions) हैं।