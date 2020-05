लगता है सभी कोरोना एक्सपर्ट हो गए हैं और कोई याचिका ही नहीं आ रही—सुप्रीम कोर्ट

(Supreme court) सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि इन दिनों कोरोना वायरस के संबंध में (Govt orders) सरकार के फैसलों को (extensivley) बहुतायत में चुनौती दी जा रही है तथा अन्य कोई याचिका नहीं आ रही हैं ऐसा लगता है कि (Every one is corona expart) हर कोई कोरोना एक्सपर्ट हो गया है।